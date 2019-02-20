19 sene aynı takımda forma giyen futbolcu jübile yaptı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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19 sene aynı takımda forma giyen futbolcu jübile yaptı

19 sene aynı takımda forma giyen futbolcu jübile yaptı

'nin Yahyalı İlçesinde yaşayan (33), memleketinin takımı Yerköyspor’da 19 sene futbol oynadıktan sonra jübile yaptı.

2018 – 2019 sezonunda Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B grubunda bulunan 'un takım kaptanı olan ve zabıta memurluğu da yapan , 19 yıllık amatör futbol hayatına nokta koydu. Sezonun son haftasında Vali sahasında oynanan karşısında son kez Yahyalı Yerköyspor forması giyen Ali Benli, maça 19 numaralı formayla çıktı. Ligdeki son maçında Enes Gençlikspor karşısında 2 gol atan, 1'de gol pası veren tecrübeli futbolcu sahadan arkadaşlarının tebrikleriyle ayrıldı. Futbola başladığı memleketinin takımı Yerköyspor'da 19 sene forma giyen Benli, "Köy takımı olarak kurulan Yerköyspor'da herkes birbirini tanır. Takımımızda bir aile ortamı var. O nedenle meşakkatli olmasına rağmen yüksünmeden mücadele etmeye çalıştık. Birçok amatör takım gibi bizim takımımızda da hiçbir futbolcu maddi çıkar gözetmeksiniz forma giyer. Ben de bu bağlamda 19 sene futbol oynadım. Aile gibiydik, faal futbolu bıraktım diye onlardan kopacak değilim, her zaman elimden geldiği sürece onlarla birlikte olacağım" dedi.

  1. 20.2.2019 19:07
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