İddaa’da yeni dönem – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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’da yeni dönem

İddaa’da yeni dönem

'nın dün yapılan ihalesinde en iyi teklif 'den geldi.

'nın dün yapılan ihalesinde en iyi teklif 'den geldi. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin en son İnteltek yüzde 0.5, Şans Girişim ise yüzde 0.2 teklif verdi. Nihai sonucu Teşkilatı açıklayacak.

  1. 14.2.2019
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