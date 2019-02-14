İddaa’da yeni dönem
İDDAA'nın dün yapılan ihalesinde en iyi teklif Şans Girişim'den geldi.
İDDAA'nın dün yapılan ihalesinde en iyi teklif Şans Girişim'den geldi. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin en son İnteltek yüzde 0.5, Şans Girişim ise yüzde 0.2 teklif verdi. Nihai sonucu Spor Toto Teşkilatı açıklayacak.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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