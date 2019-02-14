İddaa’da yeni dönem

İDDAA'nın dün yapılan ihalesinde en iyi teklif Şans Girişim'den geldi. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin en son İnteltek yüzde 0.5, Şans Girişim ise yüzde 0.2 teklif verdi. Nihai sonucu Spor Toto Teşkilatı açıklayacak.