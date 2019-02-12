MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun görevinden istifa etti. Son dönemde tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Yusuf Namoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi.



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