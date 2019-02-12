MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi. Namoğlu'nun istifasının kabul edildiği öğrenildi...
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun görevinden istifa etti. Son dönemde tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Yusuf Namoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi.
- 12.2.2019 19:04
- Güncelleme: 12.2.2019 22:33
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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