MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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MHK Başkanı istifa etti

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

(MHK) Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi. Namoğlu'nun istifasının kabul edildiği öğrenildi...

(MHK) Başkanı 'nun görevinden istifa etti. Son dönemde tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Yusuf Namoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa açıklaması

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  1. 12.2.2019 19:04
  2. Güncelleme: 12.2.2019 22:33
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