12 Şubat anısına Türkoğlu'nda dostluk maçı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeni ile Türkoğlu ilçesinde dostluk maçı düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 12 Şubat etkinlikleri kapsamında Türkoğlu Belediyesi tarafından Türkoğlu Spor Kompleksinde dostluk maçı düzenlendi. Karşılaşmaya Niğde'den Kahramanmaraş'a gelen futbolcular ve Kahramanmaraş'tan dernek başkanları katıldı. Dostluk maçının açılışı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de yer aldığı protokol tarafından gerçekleştirildi.
Protokol karşılaşmasında, Osman Okumuş ve Doğan Halisdemir aynı takımda yer alırken, mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gollerin ikisini Başkan Osman Okumuş kaydederken, üçüncü gol Doğan Halisdemir'den geldi.
Protokol maçı sonrasında Kahramanmaraş Veteranlar ve Niğde Mastırlar takımları karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Veteranlar takımı penaltıdan gelen gol ile Niğde Mastırlar takımını 1-0 mağlup etti.
Dostluk maçı sonrasında Başkan Osman Okumuş, Doğan Halidemir'e 15 Temmuz ve 12 Şubat'ın anısına özel olarak yaptırdıkları tabloyu takdim etti. Diğer misafirlere ise dostluk maçına özel katılım sertifikası verildi.
- 12.2.2019 19:53
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
12 Şubat anısına Türkoğlu'nda dostluk maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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