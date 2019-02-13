Dünya zirvesi İstanbul'da!
İstanbul'da Türkiye’nin ikinci kez ev sahibi oldugu FIFA Futbol Zirvesi bugün start alacak.
FIFA'ya üye 47 federasyonun baskan ve üst düzey yöneticilerinin bulusacagı FIFA Futbol Zirvesi, Istanbul'da baslıyor. Türkiye, 2016'dan beri düzenlenen organizasyona ikinci kez ev sahipligi yapacak. Etkinliklerin ardından FIFA Baskanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü zirvenin yapılacagı Shangri-La Bosphorus Hotel'de basın toplantısı gerçeklestirecek.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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