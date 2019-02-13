Dünya zirvesi İstanbul'da!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Dünya zirvesi 'da!

Dünya zirvesi İstanbul'da!

'da ’nin ikinci kez ev sahibi oldugu Futbol Zirvesi bugün start alacak.

'ya üye 47 federasyonun baskan ve üst düzey yöneticilerinin bulusacagı FIFA Futbol Zirvesi, Istanbul'da baslıyor. , 2016'dan beri düzenlenen organizasyona ikinci kez ev sahipligi yapacak. Etkinliklerin ardından FIFA Baskanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü zirvenin yapılacagı Shangri-La Bosphorus Hotel'de basın toplantısı gerçeklestirecek.

  1. 13.2.2019
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