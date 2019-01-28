Van Persie'ye "2018 Yılı Spor Kişiliği" ödülü – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'ye "" ödülü

Van Persie'ye "2018 Yılı Spor Kişiliği" ödülü

'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin , ülkesinde "" ödülüne layık görüldü.

'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin , ülkesinde "" ödülüne layık görüldü.

Feyenoord Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Persie'nin, Hollanda Spor Basın Vakfı (NSP) tarafından her yıl verilen "2018 Yılı Spor Kişiliği" ödülünü aldığı belirtildi.

Açıklamada, Van Persie'nin, özellikle geçen yıl Feyenoord takımına transfer olduktan sonra basınla iletişimi ve spor muhabirleri ile yaptığı görüşmelerde sakinlik ve klas bir duruş sergilediğinden dolayı ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Van Persie'nin de "Medya ile ilişkimde iniş çıkışlı dönemler oldu. Eskiden her zaman iyi kararlar vermedim fakat şimdi olgunlaştım ve bu konuda daha bilinçli davranıyorum. Medyaya saygım karşılıklıdır, bu da bu ödülü özel kılıyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

  1. 29.1.2019 01:32
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