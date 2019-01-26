Messi: Aramalara devam edilsin
26 Ocak 2019, Cumartesi
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: Aramalara devam edilsin

Messi: Aramalara devam edilsin

Barça'nın yıldız ismi , vatandaşı Emiliano 'nın içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arjantinli, olasılık ve umut varken aramaların durdurulmaması çağrısı yaptı. , 'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi.
  1. 26.1.2019
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