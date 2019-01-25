Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019) - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
25 Ocak 2019 Cuma, 18:49:58 Güncelleme: 19:07:15
Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Serdar Gürler ve oğlu.

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Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Sabri Sarıoğlu'nun Yağmur Sarıoğlu eşi Ukrayna'dan paylaştı.

Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Barça'nın eski yıldızları ter atıyor.

Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, vatandaşı Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu.

Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Sosyal medya hesaplarını kapatan Salah, Twitter'a geri döndü.

Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Ronaldo idmanda.

Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)

Buffon: Dualar Sala için.

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