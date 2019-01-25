Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (25 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
25 Ocak 2019 Cuma, 18:49:58
Güncelleme: 19:07:15
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabri Sarıoğlu'nun Yağmur Sarıoğlu eşi Ukrayna'dan paylaştı.
Barça'nın eski yıldızları ter atıyor.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, vatandaşı Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesaplarını kapatan Salah, Twitter'a geri döndü.
Buffon: Dualar Sala için.