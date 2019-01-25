Asya Kupası'nda Katar'ın rakibi belli oldu

2019 Asya Kupası'nın çeyrek finalinde Avustralya'yı 1-0 yenen Birleşik Arap Emirlikleri, yarı finalde Katar'ın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, 68. dakikada Ali Mabkhout'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale kaldı.

Yarı finalde İran ile Japonya 28 Ocak Pazartesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise 29 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek.