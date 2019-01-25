Asya Kupası'nda Katar'ın rakibi belli oldu
25 Ocak 2019, Cuma
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'nda 'ın rakibi belli oldu

Asya Kupası'nda Katar'ın rakibi belli oldu

Çeyrek finalde 'yı 1-0 mağlup eden ev sahibi , yarı finalde ile karşılaşacak.

2019 'nın çeyrek finalinde 'yı 1-0 yenen , yarı finalde 'ın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, 68. dakikada Ali Mabkhout'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale kaldı.

Yarı finalde ile 28 Ocak Pazartesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise 29 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek.

  1. 25.1.2019 22:34
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