Kamara'nın gözaltına alındığı iddia edildi – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Kamara'nın gözaltına alındığı iddia edildi

Kamara'nın gözaltına alındığı iddia edildi

'de Fulham forması giyen forvet oyuncusu 'nın gözaltına alındığı ileri sürüldü.

'de Fulham forması giyen forvet oyuncusu 'nın gözaltına alındığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, antrenman tesislerinde kavga çıkaran 23 yaşındaki Fransız futbolcunun, bir kulüp personelini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise gözaltına alınan kişinin kimliği hakkında soruşturmanın devam etmesi nedeniyle henüz bilgi verilemeyeceği ve bu konuda emniyet ile işbirliğinin süreceği aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan kişi ile kulüp arasındaki tüm bağlantıların süresiz olarak kesildiği de vurgulandı.

Öte yandan, takımlarından Evkur 'un sportif direktörü Ali Ravcı, hafta başında yaptığı açıklamada, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gole imza atan Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını, kulübüyle görüşmelerin ise devam ettiğini söylemişti.

  1. 24.1.2019 02:23
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