Portekiz Lig Kupası'nda finalin adı Porto-Sporting Lizbon – Fotomaç – 23 Ocak 2019
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'nda finalin adı Porto-

Portekiz Lig Kupası'nda finalin adı Porto-Sporting Lizbon

'nın yarı finalinde Braga'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen , Porto'dan sonra finale yükseldi.

'nın yarı finalinde Braga'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen , Porto'dan sonra finale yükseldi.

Braga'daki 'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi. Turnuvanın kuralları gereği uzatma dakikaları oynanmadan geçilen penaltı atışlarında Braga'ya karşı 4-3'lük üstünlük elde eden Sporting Lizbon rakibini eledi.

Kupanın 22 Ocak'ta oynanan ilk yarı final karşılaşmasında Porto, 'yı 3-1 yenmişti. Sporting Lizbon ile Porto arasındaki final maçı 26 Ocak'ta Braga Belediye Stadı'nda oynanacak.

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı bu zamana kadar en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu.

Sporting Lizbon, bu turnuvada iki kez final oynayıp geçen yıl kupayı kazandı. Porto ise şimdiye kadar oynadığı iki finalde de yenildi.

  1. 24.1.2019 02:22
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