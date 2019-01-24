Kral Kupası'nda Barcelona'yı yenen Sevilla avantaj yakaladı – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nda 'yı yenen Sevilla avantaj yakaladı

Kral Kupası'nda Barcelona'yı yenen Sevilla avantaj yakaladı

İspanya 'nda ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada 'yı 2-0 yendi.

İspanya 'nda ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada 'yı 2-0 yendi.

Ev sahibi Sevilla'nın ikinci yarıda gelen gollerini Pablo Sarabia (Dk. 58) ve Ben Yedder (Dk. 76) attı.

Barcelona'da dinlendirilen , Sevilla maçının kadrosuna alınmazken, yedek başlayan Uruguaylı futbolcu de 63. dakikada oyuna alındı.

Barcelona ve Sevilla arasındaki rövanş maçı 30 Ocak'ta Stadı'nda oynanacak.

İki takım geçen yıl Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Sevilla'yı 5-0 yenen Barcelona kupayı kazanmıştı. Barcelona daha sonra 12 Ağustos'ta oynanan 'nda da Sevilla'yı 2-1 yenerek bu kupayı almıştı.

  1. 24.1.2019 02:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kral Kupası'nda Barcelona'yı yenen Sevilla avantaj yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN