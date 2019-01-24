Chelsea Higuain'i kiraladı – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Higuain'i kiraladı

Chelsea Higuain'i kiraladı

ekiplerinden , Arjantinli golcü 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ekiplerinden , Arjantinli golcü 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Higuain'in "satın alma" opsiyonuyla sezon sonuna kadar 'tan kiralandığı ve "9" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, sezon sonunda 36 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Higuain'in bonservisini alabilecek. temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralamak istemesi durumunda Juventus'a bu kez 18 milyon avro ödeme yapacak.

Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Arjantinli milli futbolcu, 22 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı. Gonzalo Higuain, 'nda ise 75 maçta 31 gole imza attı.

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temsilcisi Milan ise Higuain'in boşluğunu Genoa'da forma giyen Polonyalı golcü ile doldurdu.

Polonyalı futbolcunun bonservisi için Genoa'ya 35 milyon avro ödeyen İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Piatek ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Krzysztof Piatek, bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta 19 gol kaydetmişti.

  1. 24.1.2019 02:22
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