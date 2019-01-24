Chelsea Higuain'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Higuain'in "satın alma" opsiyonuyla sezon sonuna kadar Juventus'tan kiralandığı ve "9" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, sezon sonunda 36 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Higuain'in bonservisini alabilecek. Londra temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralamak istemesi durumunda Juventus'a bu kez 18 milyon avro ödeme yapacak.

Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Arjantinli milli futbolcu, 22 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı. Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'nda ise 75 maçta 31 gole imza attı.

MİLAN İSE PIATEK'İ TRANSFER ETTİ

İtalya temsilcisi Milan ise Higuain'in boşluğunu Genoa'da forma giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile doldurdu.

Polonyalı futbolcunun bonservisi için Genoa'ya 35 milyon avro ödeyen İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Piatek ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Krzysztof Piatek, bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta 19 gol kaydetmişti.