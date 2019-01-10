Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor
10 Ocak 2019, Perşembe
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Futbolda yapılanması davası: hakkında soruşturma sürüyor

Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılanması davasına gönderiken futbolcu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; , , , , hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

32. bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, önceki celse sanık ifadeleri üzerine bazı futbolcular hakkında soruşturması yürütülüp yürütülmediğine ilişkin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 7 Ocak 2019 tarihli yazı gönderildiğini tutanağa geçti. Söz konusu yazıda, sanık 'ün ismini verdiği kişilerden, futbolcu hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul'da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ayrıca sanık Ömer Çatkıç'ın ismini verdiği öğretmen olan Uğur Kepir hakkında ise Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü, futbolcu Erkan Özbey hakkında ise halen İstanbul'da bir FETÖ soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Yazıda, futbolcular , , , ve hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

"İSMİ VERİLEN BAZI ŞAHISLAR HAKKINDA BİR SORUŞTURMA YOK"
Yine sanıklar tarafından isimleri verilen futbolcular Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan, , Sedat Yeşilkaya, Alicansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Barış Durmaz, hakkında ise herhangi bir soruşturma bulunmadığına yer verildi. Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında ise yakalamalı olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ZAFER BİRYOL TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Daha sonra söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, "İlk mahkemede üzerime atılı suçların tümüne cevap vermiştim. Hiç bir zaman bylock yüklemedim, kullanmadım. Talimatla Bankasya'ya para yüklemedim. Sadece sohbetlere katıldım. Örgüt üyesi olmadım, örgüte destek vermedim. Örgüt de bana destek vermedi. kariyerim bunun ispatı niteliğindedir." dedi. Biryol, tanınmış biri olduğu için kaçarak yaşayamayacağını belirterek tahliyesini talep etti. Zafer Biryol avukatı ise diğer sanıklarla ilgili uygulanan etkin pişmanlık hükümlerinin Zafer Biryol için de uygulanması gerektiğini söyledi. Diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki yurtdışı yasağı şeklindeki kararlarının kaldırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının da devamına karar verdi. Duruşma, 19 Mart'a bırakıldı.

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  1. 10.1.2019 16:47
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