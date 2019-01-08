Meksika'da Gerardo Martino dönemi
Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino getirildi.
Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.
- 8.1.2019 10:56
- Güncelleme: 8.1.2019 10:56
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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