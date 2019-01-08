Meksika'da Gerardo Martino dönemi
08 Ocak 2019, Salı
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'da dönemi

Meksika'da Gerardo Martino dönemi

Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli getirildi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA 'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve 'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.

  1. 8.1.2019 10:56
  2. Güncelleme: 8.1.2019 10:56
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