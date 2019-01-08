İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti ve güçlü rakibi Liverpool'u devirmeyi başardı.
8 Ocak 2019 Salı, 12:47:06
Güncelleme: 13:42:16
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Liverpool'un Wolverhampton'a mağlup olarak FA Cup'a vedası dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
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Molineux Stadı'nda oynanan maçta eleştirilerin hedefi olan isimse Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oldu.
KLOPP LIVERPOOL'U BÖYLE YAKTI! Maça yedek ağırlıklı ve maç eksiği olan oyuncularla kurulu bir ilk 11'le çıkan teknik direktör Klopp, mücadelenin 70. dakikasında turu almak adına Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ı aynı anda oyuna aldı ancak bu hamle de Liverpool'u kurtaramadı.
Başarılı futbolcu Mane de maça yedek soyunurken maçta hiç süre almadı.
Liverpool karşısında ev sahibine turu getiren golleri 38. dakikada Raul Jimenez, 55. dakikada Ruben Neves kaydetti.