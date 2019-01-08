Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti ve güçlü rakibi Liverpool'u devirmeyi başardı.

8 Ocak 2019 Salı, 12:47:06 Güncelleme: 13:42:16
Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

Liverpool'un Wolverhampton'a mağlup olarak FA Cup'a vedası dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

Molineux Stadı'nda oynanan maçta eleştirilerin hedefi olan isimse Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oldu.

Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

KLOPP LIVERPOOL'U BÖYLE YAKTI!
Maça yedek ağırlıklı ve maç eksiği olan oyuncularla kurulu bir ilk 11'le çıkan teknik direktör Klopp, mücadelenin 70. dakikasında turu almak adına Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ı aynı anda oyuna aldı ancak bu hamle de Liverpool'u kurtaramadı.

Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

Başarılı futbolcu Mane de maça yedek soyunurken maçta hiç süre almadı.

Dünya bu hezimeti konuşuyor... Ne yaptın Klopp!

Liverpool karşısında ev sahibine turu getiren golleri 38. dakikada Raul Jimenez, 55. dakikada Ruben Neves kaydetti.

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