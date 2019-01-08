KLOPP LIVERPOOL'U BÖYLE YAKTI!

Maça yedek ağırlıklı ve maç eksiği olan oyuncularla kurulu bir ilk 11'le çıkan teknik direktör Klopp, mücadelenin 70. dakikasında turu almak adına Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ı aynı anda oyuna aldı ancak bu hamle de Liverpool'u kurtaramadı.