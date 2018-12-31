Dünya'nın sporu! (30.12.18)
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Dünya'nın sporu! (30.12.18)

Dünya'nın sporu! (30.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

YOK ARTIK PİQUE

Mundo Deportivo, 'nın yıldız ismi Pique için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde; 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2022'de bitecek olmasına rağmen 1.5 sezon sonra Barça'nın başkanlığı için futbolu bırakacağı ileri sürüldü.

EN KÖTÜSÜ 49 GOL ATTI!

Sezon başında 'a transfer olan , 2018'de 49 kez rakip fileleri havalandırdı. 2010'dan bu yana ilk kez bir sene içinde 50 golün altında kalan Portekizli yıldız, İtalyan ekibinin ise en skorer ismi oldu.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Türkiye'nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu. İzmir'de yapılan organizasyona 19'u kadın toplam 100 sporcu katıldı. İlk kez yapılan yarışları kadınlarda Deniz Kayadelen, erkeklerde ise Barkın Sakal ilk sırada tamamladı.

KAZANACAK ÇOK KUPA VAR

Kadınlar 'nin son şampiyonu Vakıfbank'ta söz hocanın... 2018'de hedefledikleri tüm kupaları kazandıklarını belirten Guidetti, "Şimdi 2019'da kazanacağımız kupalara odaklandık. Müzeye koyacağımız çok kupa var" dedi.

ADA'DA LIVERPOOL FIRTINASI

'de 'de rakip tanımıyor. Oynadığı 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, son olarak önceki gün 'i ezdi geçti. Sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Liverpool, zirvedeki yerini de perçinledi.

DİŞİ KARTAL YİNE KAYIP

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, dün Ormanspor'a mağlup oldu. Salondan 76-78 yenik ayrılan siyah-beyazlılar, üst üste 4. yenilgisini aldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: S.Canik-Adana: 85-96, Hatay-İstanbul Üniversitesi: 80-49.
  1. 31.12.2018
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