İşte 2018 yılının en pahalı transferleri! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Avrupa'da transfer dönemi 2018 yılında da hız kesmedi! Birbirinden önemli isimler, yüksek bonservis bedelleri ile takım değiştirdi ve bu seneye transferde Liverpool damga vardı. İşte 2018 yılında ödenen en yüksek bonservis ücretleri...
30 Aralık 2018 Pazar, 21:20:08 Güncelleme: 21:53:52
İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Avrupa'da transfer dönemi 2018 yılında da hız kesmedi! Birbirinden önemli isimler, yüksek bonservis bedelleri ile takım değiştirdi ve bu seneye transferde Liverpool damga vardı. İşte 2018 yılında ödenen en yüksek bonservis ücretleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Bordeaux'dan Barcelona'ya £ 36.5 | Malcom

İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Flamengo'dan Real Madrid'e £ 38.7 | Vinicius Junior

İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Monaco'dan Liverpool'a £39m | Fabinho

İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Shaktar'dan Manchester United'a £47m | Fred

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