İşte 2018 yılının en pahalı transferleri!

Avrupa'da transfer dönemi 2018 yılında da hız kesmedi! Birbirinden önemli isimler, yüksek bonservis bedelleri ile takım değiştirdi ve bu seneye transferde Liverpool damga vardı. İşte 2018 yılında ödenen en yüksek bonservis ücretleri...

30 Aralık 2018 Pazar, 21:20:08 Güncelleme: 21:53:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





