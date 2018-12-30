İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro... - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

Devre transfer dönemine sayılı günler kala transfer bombaları da peş peşe patlıyor... Son olarak dünya devi kulübün milli yıldız Cengiz Ünder planı açıklandı.

30 Aralık 2018 Pazar, 13:04:48 Güncelleme: 13:08:49
İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

Transfer dönemine bomba gibi düşecek haber... Milli yıldız Cengiz Ünder rekor bir ücretle transfer oluyor... İşte İtalyanlar'ın duyurduğu transfere dair detaylar...

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İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

Başarılı bir sezon geride bırakan ve bu sezon da ciddi anlamda takıma katkıda bulunan Milli futbolcu Cengiz Ünder, dünyaca ünlü takımların iştahını kabartmıştı.

İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

Arsenal ise çılgın bir adım attı ve Cengiz Ünder'in içinde olduğu bir transfer planı hazırladı. Ayrıntılar şöyle:

İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

RESMEN İSTEDİLER AMA...
Yine Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde olan Nicolas Pepe için Arsenal, resmi bir teklif sundu.

İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...

Lille yönetimi ise 50 milyon euro'luk teklife 'Hayır' diyerek Pepe için 80 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istedi.

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