Samsun BB Başkanı Şahin'den spora destek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da spor altyapısı sorunu kalmadı. Her platformda gençlerimizi spora yönlendirmeye gayret etmeliyiz" dedi.
Törende bir konuşma yapan Başkan Zihni Şahin, "Sporla uğraşan, yanlış işlere düşmeye fırsat bulamaz, hayatını sağlıklı bir şekilde idame ettirir. O yüzden insan hayatı için sporun önemini her platformda anlatmaya, gençlerimizi spora yönlendirmeye gayret göstermeliyiz. Çünkü günümüz dünyasında özellikle gençlik üzerinde kötü emelleri olanların bu emellerine kavuşmaması adına bu tür çalışmaların, amatör spor kulüplerinin büyük faydası olduğunu görüyoruz. Bilhassa gönüllü ekiplerini kurarak hem zamanından hem maddiyatından fedakarlık yaparak bu hizmette bulunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu hizmetlerin ne denli zor olduğunu biliyorum. Kısmen biz de içerisinde bulunduk. Samsun'da spor komplekslerimiz tamamlanmıştır" diye konuştu.
Başkan Zihni Şahin, konuşmasının ardından Dünya Kapalı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 3'üncülük kazanan Yasemin Keskinsoy'a, yine aynı şampiyonada Büyükler Çekiç Atma'da 3'üncü olan Eda Yıldırım'a, yine aynı şampiyonada 2 altın, 3 de bronz madalya kazanan Esra Bayrak'a ve Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda 2 1'incilik, 2 de 2'ncilik kazanan Ali Topaloğlu'na ödüllerini sundu.
Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve amatör spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.
- 30.12.2018 18:26
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Samsun BB Başkanı Şahin'den spora destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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