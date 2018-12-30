Samsun BB Başkanı Şahin'den spora destek
30 Aralık 2018, Pazar
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Samsun BB Başkanı Şahin'den spora destek

Samsun BB Başkanı Şahin'den spora destek

Başkanı , "Samsun'da spor altyapısı sorunu kalmadı. Her platformda gençlerimizi spora yönlendirmeye gayret etmeliyiz" dedi.

Başkanı , Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Samsun Amatör Ligi'nde 2018 yılında şampiyon olan takımlar ile amatör branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olan sporcular için ödül törenine katıldı.
Törende bir konuşma yapan Başkan Zihni Şahin, "Sporla uğraşan, yanlış işlere düşmeye fırsat bulamaz, hayatını sağlıklı bir şekilde idame ettirir. O yüzden insan hayatı için sporun önemini her platformda anlatmaya, gençlerimizi spora yönlendirmeye gayret göstermeliyiz. Çünkü günümüz dünyasında özellikle gençlik üzerinde kötü emelleri olanların bu emellerine kavuşmaması adına bu tür çalışmaların, amatör spor kulüplerinin büyük faydası olduğunu görüyoruz. Bilhassa gönüllü ekiplerini kurarak hem zamanından hem maddiyatından fedakarlık yaparak bu hizmette bulunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu hizmetlerin ne denli zor olduğunu biliyorum. Kısmen biz de içerisinde bulunduk. Samsun'da spor komplekslerimiz tamamlanmıştır" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, konuşmasının ardından Dünya Kapalı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 3'üncülük kazanan Yasemin Keskinsoy'a, yine aynı şampiyonada Büyükler Çekiç Atma'da 3'üncü olan Eda Yıldırım'a, yine aynı şampiyonada 2 altın, 3 de bronz madalya kazanan Esra Bayrak'a ve Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda 2 1'incilik, 2 de 2'ncilik kazanan Ali Topaloğlu'na ödüllerini sundu.

Şehit Çok Amaçlı Salonu'ndaki törene ayrıca Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve amatör spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.
  1. 30.12.2018 18:26
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