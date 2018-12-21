Dünya'nın sporu! (20.12.18)
21 Aralık 2018, Cuma
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Dünya'nın sporu! (20.12.18)

Dünya'nın sporu! (20.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

CENGİZ İLE DEVAM

Roma, 'i kaybetmek istemiyor. 2022'de biten sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiler. Milli futbolcumuzun peşinde , Tottenham ve var. Roma, kontratını uzatıp, serbest kalma bedelini 70 milyon euro olarak belirlemeyi düşünüyor.

BÜYÜK DRONE FİNALİ

Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda düzenlenen Drone Ligi Finalleri 22-23 Aralık tarihinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde yapılacak. Yarışma sırasında dronelar 200 kilometrelik hıza ulaşıyor.

TÜRKİYE YİNE 39. SIRADA

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu. Aralık ayı listesinde ilk 3 sıra da değişmedi. Belçika lider. Fransa takip ediyor. 3. basamakta ise Brezilya var.

JESE'DEN İLGİNÇ İNTİKAM

forması giyen Jese Rodriguez eski sevgilisi Aurah Ruiz'den intikamını aldı. Jese, Ruiz'in katıldığı şov programına 5 bin euro değerinde SMS atarak onun programdan elenmesini sağladı.

AT HIRSIZI ARSHAVIN

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Rus futbolcu Andrei Arshavin ilginç görüntüsüyle kameralara takıldı. 37 yaşındaki oyuncu alkollü çıktığı bir gece kulübünden arabasıyla ayrılamadı. Yolda gördüğü bir atı çalarak evine gitmeye çalıştı. Atın sahibi ünlü futbolcu Arshavin'den gittiği yolun parasını istedi.
  1. 21.12.2018
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