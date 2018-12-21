Dünya'nın sporu! (20.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Roma, Cengiz Ünder'i kaybetmek istemiyor. 2022'de biten sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiler. Milli futbolcumuzun peşinde Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal var. Roma, kontratını uzatıp, serbest kalma bedelini 70 milyon euro olarak belirlemeyi düşünüyor.
BÜYÜK DRONE FİNALİ
Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda düzenlenen Drone Ligi Finalleri 22-23 Aralık tarihinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde yapılacak. Yarışma sırasında dronelar 200 kilometrelik hıza ulaşıyor.
TÜRKİYE YİNE 39. SIRADA
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu. Aralık ayı listesinde ilk 3 sıra da değişmedi. Belçika lider. Fransa takip ediyor. 3. basamakta ise Brezilya var.
JESE'DEN İLGİNÇ İNTİKAM
PSG forması giyen Jese Rodriguez eski sevgilisi Aurah Ruiz'den intikamını aldı. Jese, Ruiz'in katıldığı şov programına 5 bin euro değerinde SMS atarak onun programdan elenmesini sağladı.
AT HIRSIZI ARSHAVIN
Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Rus futbolcu Andrei Arshavin ilginç görüntüsüyle kameralara takıldı. 37 yaşındaki oyuncu alkollü çıktığı bir gece kulübünden arabasıyla ayrılamadı. Yolda gördüğü bir atı çalarak evine gitmeye çalıştı. Atın sahibi ünlü futbolcu Arshavin'den gittiği yolun parasını istedi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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