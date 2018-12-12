Dünya'nın sporu! (12.12.18)
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Dünya'nın sporu! (12.12.18)

Dünya'nın sporu! (12.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

VAR ÇOK GECİKTİ

Devler Ligi'nde 'a 1-0 yenilip, Avrupa Ligi'ne giden 'de teknik direktör Ancelotti tepkili. İtalyan hoca, "13. dakikada Dijk'ın Mertens'e müdahalesi kırmızı karttı. VAR sistemi kullanılacak ancak artık çok geç" dedi.

BİZİ MUTLU ETTİ

'da disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştirilen Ousmane Dembele'ye hocası Valverde sahip çıktı. Devler Ligi'nde Tottenham ağlarını sarsan Dembele'yi öven Valverde, "Harika bir gol attı. Bizi mutlu ediyor" dedi.

ŞANSA BLOKLADIM

TBF Başkanı , NBA'de oynadığı dönemde 'a yaptığı blokla ilgili konuştu: "Şans. Hayatta doğru zamanda doğru yerde olacaksın. İyi savunmacı değildim. Korkutabilir miyim, diye elimi sallamıştım değdi."

TAKIMIMIZLA GURUR DUYDUM

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı 3 kez üst üste kazanan VakıfBank basınla buluştu. Başkan Osman Demren, "Türkiye'ye böyle bir kupa kazandırdıkları için takımla gurur duyuyorum. Dünyada 3 kez üst üste kupayı alan tek takımız" dedi.
  1. 12.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya'nın sporu! (12.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN