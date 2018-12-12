Dünya'nın sporu! (12.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Devler Ligi'nde Liverpool'a 1-0 yenilip, Avrupa Ligi'ne giden Napoli'de teknik direktör Ancelotti tepkili. İtalyan hoca, "13. dakikada Dijk'ın Mertens'e müdahalesi kırmızı karttı. VAR sistemi kullanılacak ancak artık çok geç" dedi.
BİZİ MUTLU ETTİ
Barcelona'da disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştirilen Ousmane Dembele'ye hocası Valverde sahip çıktı. Devler Ligi'nde Tottenham ağlarını sarsan Dembele'yi öven Valverde, "Harika bir gol attı. Bizi mutlu ediyor" dedi.
ŞANSA BLOKLADIM
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de oynadığı dönemde Kobe Bryant'a yaptığı blokla ilgili konuştu: "Şans. Hayatta doğru zamanda doğru yerde olacaksın. İyi savunmacı değildim. Korkutabilir miyim, diye elimi sallamıştım değdi."
TAKIMIMIZLA GURUR DUYDUM
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı 3 kez üst üste kazanan VakıfBank basınla buluştu. Başkan Osman Demren, "Türkiye'ye böyle bir kupa kazandırdıkları için takımla gurur duyuyorum. Dünyada 3 kez üst üste kupayı alan tek takımız" dedi.
- 12.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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