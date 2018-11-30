14 puan geride!
02 Mart 2019, Cumartesi
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14 puan geride!

14 puan geride!

10 yıl önce 'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren , ligdeki kötü gidişini Avrupa kulvarında telafi eden takımlardan biri oldu.

H Grubu'nda 'u son dakika golleriyle deplasmanda 2-1 yenen ve rakibinin tüm kulvarlardaki namağlup unvanına son veren İngiliz temsilcisi, sahasında oynadığı maçlardaki kötü gidişe maçında son verdi. Stadı'ndaki ve Juventus maçlarında gol atamayan, rakip kaleyi bulan 6 şut ürebilen 'nun öğrencileri, Young Boys galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı ve Juventus ile adını son 16 turuna yazdırdı. , ve 'nin domine ettiği 'de ise 'un emekli olmasından bu yana zirve yarışına dahil olamayan 'ın kaderi bu sezonun ilk 13 haftasında da değişmedi. 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18 puan kaybeden Manchester United, liderlik koltuğunda oturan son şampiyon City'nin 14 puan gerisinde kaldı.
  1. 30.11.2018
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