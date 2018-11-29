Libertadores Kupası finali için yeni adres Santiago Bernabeu
29 Kasım 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

finali için yeni adres Santiago Bernabeu

Libertadores Kupası finali için yeni adres Santiago Bernabeu

Maç öncesi olaylardan dolayı iki kez ertelenen final rövanş maçının Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

futbolunun en önemli kupası olan ve şiddet olayları nedeniyle iki kez ertelenen ve arasındaki finali rövanş maçının Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Arjantin'in ezeli iki rakibi River Plate ve Boca Juniors'ı karşı karşıya getiren finalin rövanşı maç öncesinde olaylar nedeniyle iki kez ertelenince, Güney Amerika Konfederasyonu () karşılaşmanın 8 veya 9 Aralık'ta farklı bir ülkede oynanacağını açıklamıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, CONMEBOL, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Uluslararası Birliği () ve kulübünün Libertadores Kupası finali rövanş maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Resmi kararın İspanyol hükümetinin onay vermesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

River Plate-Boca Juniors arasındaki rövanşın 9 Aralık'ta oynanması öngörülüyor.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti 'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

  1. 29.11.2018 19:56
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Libertadores Kupası finali için yeni adres Santiago Bernabeu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN