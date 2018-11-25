İbrahim Usta'nın acı günü – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nın acı günü

    <a href="/index/ibrahim-usta?id=72368d26-bb04-412e-8ec5-d639fee7e7b6" class="" rel="tag">İbrahim Usta</a>'nın acı günü

    Başkanvekili 'nın annesi vefat etti.

    , Usta'nın annesinin vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, " Başkanvekili 'nın annesi 'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

    'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhume Emine Usta'ya Allahtan rahmet; ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
    1. 25.11.2018 13:14
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