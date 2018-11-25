İbrahim Usta'nın acı günü
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta vefat etti.
Emine Usta'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhume Emine Usta'ya Allahtan rahmet; İbrahim Usta ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
- 25.11.2018 13:14
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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