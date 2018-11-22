Infantino'nun Katar'dan beklentisi büyük
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Infantino'nun 'dan beklentisi büyük

    Infantino'nun <a href="/index/katar?id=709ef2aa-db5e-4fad-a93c-06ba767a7c7c" class="" rel="tag">Katar</a>'dan beklentisi büyük

    Başkanı Gianni Infantino, 'nın "unutulmaz" bir turnuva olacağını iddia etti.

    'nın internet sitesine konuşan Infantino, bütün statların birbirine en fazla bir saat uzaklıkta olduğunu belirterek, "Kasım ve aralık ayında hava mükemmel olacak. 15-25 derece arasındaki sıcaklık, bir spor organizasyonu için çok ideal. Bütün unsurlar, 'nı unutulmaz yapacak." ifadelerini kullandı.

    'a gitmenin önemli bir deneyim olacağını kaydeden Infantino, futbolseverlerin sadece kumsal ve güneşi değil olağanüstü bir ülkeyi ziyaret edeceği görüşünü paylaştı.

    Infantino, "Bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası" için 2022'de sporseverlere 'a gitmeleri mesajını verdi.

    , 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

    1. 22.11.2018 10:46
    2. Güncelleme: 22.11.2018 11:16
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