Infantino'nun Katar'dan beklentisi büyük
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın "unutulmaz" bir turnuva olacağını iddia etti.
FIFA'nın internet sitesine konuşan Infantino, bütün statların birbirine en fazla bir saat uzaklıkta olduğunu belirterek, "Kasım ve aralık ayında hava mükemmel olacak. 15-25 derece arasındaki sıcaklık, bir spor organizasyonu için çok ideal. Bütün unsurlar, 2022 Dünya Kupası'nı unutulmaz yapacak." ifadelerini kullandı.
Katar'a gitmenin önemli bir deneyim olacağını kaydeden Infantino, futbolseverlerin sadece kumsal ve güneşi değil olağanüstü bir ülkeyi ziyaret edeceği görüşünü paylaştı.
Infantino, "Bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası" için 2022'de sporseverlere Katar'a gitmeleri mesajını verdi.
2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.
- 22.11.2018 10:46
- Güncelleme: 22.11.2018 11:16
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
SAFFET Bizim TÜRK hoca,TÜRK futbolcu olunca yaşları söylenir,yabancı hoca ve futbolcuların yaşları söylenmez,neden böyle oluyor.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
arslan fb rahat yener trabzonsporu. trabzon çok zayıf amatör lig takımı gibi.
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