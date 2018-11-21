Türk hakemler, İtalya-ABD maçında VAR uyguladı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Türk hakemler, -ABD maçında VAR uyguladı

    Türk hakemler, <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>-ABD maçında VAR uyguladı

    kokartlı hakemlerimizden ve ekibi, resmi organizasyonlarında VAR sistemine geçme hazırlıkları yapan 'nın VAR sistemini uyguladığı ile ABD arasındaki özel müsabakayı yönetti.

    'nın Genk şehrinde oynanan müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy görev aldı.

    tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve olarak atandığı müsabakada, (VAR) , Asistanı () ise oldu.

    , 'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.

    1. 21.11.2018 11:34
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:27
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