Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

    Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

    1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu  (28), Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14.00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyepor'lu futbolcu , bir anda yere yığıldı. Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

    3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş'ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    1. 18.11.2018 20:36
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