Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
Zonguldak 1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14.00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyepor'lu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı. Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.
3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş'ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- 18.11.2018 20:36
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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