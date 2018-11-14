Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine hazırlar
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ın davetine hazırlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine hazırlar

    İşitme Engelliler U21 sporcuları, ile görüşmek istiyor

    İşitme Engelliler U21 , 12 Ağustos 2018'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Ukranya'yı 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. U21 takımını tebrik eden , külliyeye davet edeceği sözü vermişti. Milli sporcular, külliyeye gitmek için hazır olduklarını ve gidecekleri günü iple çektiklerini söyledi.

    'da yaşamını devam ettiren takım kaptanı Kasım Kılıç, takım olarak külliyeye davet edilecekleri günü beklediklerini söyledi. Kılıç, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cumhurbaşkanımız bizi külliyeye davet edeceğini söylemişti. Biz de sabırsızlıkla bu daveti bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. O günü iple çekiyoruz" dedi.

    1. 14.11.2018 11:11
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