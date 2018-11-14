Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine hazırlar
İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı sporcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor
İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı, 12 Ağustos 2018'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Ukranya'yı 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. U21 takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyeye davet edeceği sözü vermişti. Milli sporcular, külliyeye gitmek için hazır olduklarını ve gidecekleri günü iple çektiklerini söyledi.
Diyarbakır'da yaşamını devam ettiren takım kaptanı Kasım Kılıç, takım olarak külliyeye davet edilecekleri günü beklediklerini söyledi. Kılıç, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cumhurbaşkanımız bizi külliyeye davet edeceğini söylemişti. Biz de sabırsızlıkla bu daveti bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. O günü iple çekiyoruz" dedi.
- 14.11.2018 11:11
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Asla ihanet etmem
Toplam 4
Yorum
selim Onurla şampiyonluk gerçekleşmez. İyi niyetli olmak ayrı bir şey, profesyonel kaleci olmak ayrı bir şeydir. Mutlaka kaleyi sağlama almak şart
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Fenerbahçe derbisi fırsatı
Toplam 1
Yorum
Trabzon sevdalısı Adam gibi ADAM.Hocam arkadayız.senin karekterini bilen biliyor.
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Asla ihanet etmem
Toplam 4
Yorum
Trabzon sevdalısı o yediğin goller neydi be kardeşim.Ünal hocaya bu yapılırmı yabancılar takır takır oynuyor bazı yerliler ise ...
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