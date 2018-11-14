İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı, 12 Ağustos 2018'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Ukranya'yı 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. U21 takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyeye davet edeceği sözü vermişti. Milli sporcular, külliyeye gitmek için hazır olduklarını ve gidecekleri günü iple çektiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yaşamını devam ettiren takım kaptanı Kasım Kılıç, takım olarak külliyeye davet edilecekleri günü beklediklerini söyledi. Kılıç, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cumhurbaşkanımız bizi külliyeye davet edeceğini söylemişti. Biz de sabırsızlıkla bu daveti bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. O günü iple çekiyoruz" dedi.

