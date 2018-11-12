Muş Yağmur Spor Bayan Futbol Takımı Başkanı Haldun Bayrak, 18 Kasım 2018'de 76 Iğdır Bayan Futbol Takımı ile deplasmandaki mücadeleye katılabilmek için maddi destek beklediklerini söyledi. Çeşitli üniversitelerde beden eğitimi bölümlerine hazırlanan 30 lisanslı sporcu kızın üniversite hayatlarını sürdürebilmesi için maddi destek beklediklerini kaydeden Bayrak, "Muş Yağmur Spor Bayan Futbol Takımımız Kadınlar 3. Lig'inde mücadele etmektedir. Fakat maddi sıkıntılar çekmekteyiz. 18 Kasım 2018 tarihinde ilk maçımız 76 Iğdır Bayan Futbol Takımı ile deplasmanda olacağından dolayı şu an bu kızlarımıza maddi destek bekliyoruz. Kulübümüzde 30 lisanslı sporcumuz var. Büyük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar olmak sureti ile 3 kategoride mücadele etmekteyiz. Bingöl, Van, Ordu, Ağrı, Batman ve Bitlis olmak üzere 6 ilimizden transfer ettiğimiz sporcularımız bulunuyor" dedi.



"FUTBOL SAYESİNDE BU KIZLARIMIZ ÜNİVERSİTE OKUYORLAR"

Futbol sayesinde kızların üniversite okuduklarını ifade eden Bayrak, "Beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği, antrenörlük bölümlerine özgeçmişleriyle ilgili bu kızlarımız puan alarak üniversiteye gidiyorlar. Çeşitli illerde 26 bayan futbolcum üniversite okuyor. Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'den, Belediye Başkanımız Feyat Asya'dan, milletvekillerimiz ve Muşlu işadamlarımızdan yardım bekliyoruz. Şayet 18 Kasım tarihinde Iğdır'a maça gidemezsek futbol takımımız TFF gerekçesiyle küme düşecektir. Bu 30 sporcu kızımızın üniversite hayalleri suya düşecek. En az bir sporcu kızımızın 3 sezon futbol oynaması gerekiyor. İnanıyorum ki yetkililerimiz bu futbolcu kızlarımıza yardım ederler. Çevre illerimizdeki yetkililer, bayan futbol takımlarına çok büyük destek oluyorlar. Bu kızlarımızın konaklama, yeme-içme ve araç giderlerini karşılamak üzere destek bekliyoruz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Genç kızlarda ise gurup lideri olduk. Büyük bayanlarda da şampiyon olup 2. Lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.