TFF heyeti, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı'nı konuk etti
TFF'den yapılan açıklamada, "Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen milliler, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bütün TFF personeli tarafından alkışlarla karşılandı." ifadeleri yer aldı.
TFF Başkanvekili Ali Dürüst'un, Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Genç Milli Takımlar'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar'ın, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.
Milli takımı başarılarından dolayı kutlayan Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Mustafa Çağlar'ın, ay-yıldızlı ekibe çeşitli hediyeler takdim ettiği kaydedildi.
- 7.11.2018 15:05
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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