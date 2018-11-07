TFF'den yapılan açıklamada, "Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen milliler, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bütün TFF personeli tarafından alkışlarla karşılandı." ifadeleri yer aldı.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst'un, Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Genç Milli Takımlar'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar'ın, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldiği belirtildi.

Milli takımı başarılarından dolayı kutlayan Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Mustafa Çağlar'ın, ay-yıldızlı ekibe çeşitli hediyeler takdim ettiği kaydedildi.