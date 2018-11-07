TFF heyeti, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    heyeti, 'nı kabul etti

    TFF heyeti, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti

    yetkilileri, 'da yapılan 2018 Ampute Futbol 'nda 2. olan Türk Milli Takımı'nı konuk etti

    'den yapılan açıklamada, "'nın de los Lagos kentinde düzenlenen 'ndan ikinci olarak dönen milliler, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bütün TFF personeli tarafından alkışlarla karşılandı." ifadeleri yer aldı.

    TFF Başkanvekili 'un, Engelli Federasyonlarından Cengiz Zülfikaroğlu ve Genç 'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar'ın, ile bir araya geldiği belirtildi.

    Milli takımı başarılarından dolayı kutlayan Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Mustafa Çağlar'ın, ay-yıldızlı ekibe çeşitli hediyeler takdim ettiği kaydedildi.

    1. 7.11.2018 15:05
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