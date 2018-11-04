Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi başarıya çok yakın
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finale yükselen milli takım, yeni bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı.
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda finale yükselen milli takım, yeni bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı.
Geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonluğu için yarın Angola'nın karşısına çıkacak.
Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda birinci olması halinde Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihinin en büyük başarısına imza atacak.
Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden milli takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.
Kurulduğu andan itibaren kısa sürede uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yılki organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı. Daha önce dünya kupalarında üçüncülükler elde eden milli takım, finalde Angola'yı yenerek bu sefer bu organizasyonda şampiyonluk yaşamaya çalışacak.
Bu arada daha önce yarın TSİ 05.00'te oynanacağı açıklanan final karşılaşmasının TSİ 04.00'e alındığı bildirildi.
- 4.11.2018 13:23
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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