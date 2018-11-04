Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi başarıya çok yakın – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    , tarihi başarıya çok yakın

    Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi başarıya çok yakın

    Kupası'nda finale yükselen , yeni bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı.

    Kupası'nda finale yükselen , yeni bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı.

    Geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da gerçekleştirilen 'nda birinci olan Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonluğu için yarın Angola'nın karşısına çıkacak.

    Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye , 'da gerçekleştirilen 'nda birinci olması halinde Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihinin en büyük başarısına imza atacak.

    Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde 'yı 5-1 mağlup eden milli takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

    Kurulduğu andan itibaren kısa sürede uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yılki organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı. Daha önce dünya kupalarında üçüncülükler elde eden milli takım, finalde Angola'yı yenerek bu sefer bu organizasyonda şampiyonluk yaşamaya çalışacak.

    Bu arada daha önce yarın TSİ 05.00'te oynanacağı açıklanan final karşılaşmasının TSİ 04.00'e alındığı bildirildi.

    1. 4.11.2018 13:23
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