Ampute Milli Futbol Takımı çeyrek finale çıktı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    çeyrek finale çıktı

    Ampute Milli Futbol Takımı çeyrek finale çıktı

    , 2. Tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    , 2. Tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


    'nın de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1 mağlup eden ve son 16 takım arasına kalan Millilerin, İrlanda müsabakasında gollerini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya attı.


    Milliler, çeyrek finalde yarın TSİ 04.00'te ile karşılaşacak.

    1. 2.11.2018 11:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ampute Milli Futbol Takımı çeyrek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN