Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası 2. Tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1 mağlup eden ve son 16 takım arasına kalan Millilerin, İrlanda müsabakasında gollerini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya attı.



Milliler, çeyrek finalde yarın TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.