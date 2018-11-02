Ampute Milli Futbol Takımı çeyrek finale çıktı
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası 2. Tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası 2. Tur maçında İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden şampiyonada F Grubu'nda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1 mağlup eden ve son 16 takım arasına kalan Millilerin, İrlanda müsabakasında gollerini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya attı.
Milliler, çeyrek finalde yarın TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.
- 2.11.2018 11:43
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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