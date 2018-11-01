Brezilya'da Libertadores Kupası heyecanı yaşanacak
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen kupanın finalinde Boca Juniors ile River Plate karşılaşacak
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda tur atlayan Boca Juniors, finalde River Plate'in rakibi oldu.
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nın yarı final rövanş mücadelesinde Palmeiras ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-0 kazanan Boca Juniors, deplasmanda 2-2 berabere sona eren karşılaşmanın ardından finale yükseldi.
Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, 76 dakika sahada kaldı.
Finalin ilk ayağı 7 Kasım Çarşamba günü Boca Juniors'ın sahasında, rövanş ise 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
- 1.11.2018 11:07
-
Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
-
Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
-
Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Brezilya'da Libertadores Kupası heyecanı yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.