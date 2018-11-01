Brezilya'da Libertadores Kupası heyecanı yaşanacak
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da heyecanı yaşanacak

    <a href="/index/brezilya?id=9a0aa03e-b0a3-49b9-a541-7fa2a959b05b" class="" rel="tag">Brezilya</a>'da <a href="/index/libertadores-kupasi?id=ba21acef-feac-4562-b09e-3c4fe3f374d5" class="" rel="tag">Libertadores Kupası</a> heyecanı yaşanacak

    futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen kupanın finalinde ile karşılaşacak

    Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'nda tur atlayan , finalde 'in rakibi oldu.

    futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen 'nın yarı final rövanş mücadelesinde Palmeiras ile karşı karşıya geldi.

    İlk maçı 2-0 kazanan Boca Juniors, deplasmanda 2-2 berabere sona eren karşılaşmanın ardından finale yükseldi.

    Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu , 76 dakika sahada kaldı.

    Finalin ilk ayağı 7 Kasım Çarşamba günü Boca Juniors'ın sahasında, rövanş ise 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

    1. 1.11.2018 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da heyecanı yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN