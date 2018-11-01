Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    - Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    21.00 Galatasaray-Fenerbahçe:

    3 Kasım Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

    16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

    19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş:

    4 Kasım Pazar:

    13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

    19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

    5 Kasım Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor:

    20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    1. 1.11.2018 12:19
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