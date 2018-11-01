Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 1.11.2018 12:19
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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