Beşiktaşlı yıldızın futbol hayatı tehlikede!

Geçmişte sık sık sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun diz kıkırdakları çok deforme olduğu için artık yoğun tempoyu kaldıracak durumda değil.
1 Kasım 2018 Perşembe, 10:33:55
Güncelleme: 10:46:40
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Beşiktaş'ın çok şey beklediği yıldız oyuncusu Gökhan Töre'nin durumu hiç iç açıcı değil.
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Son oynanan Çaykur Rizespor maçına çok iyi başlayan ve tribünleri ateşlendiren yıldız oyuncu henüz 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve doğruca hastanenin yolunu tutmuştu.
En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun sol bacak kasında yırtık ve kanama olduğu bildirilmişti.
Bu zamana kadar sadece dizinde 7 defa ciddi sakatlık yaşayan ve bir defa da ameliyat edilen Gökhan Töre'nin futbol hayatının bile tehlikede olduğu öğrenildi.
Sık sık yaşadığı sakatlıklardan dolayı diz kıkırdağının oldukça deformasyona uğraması sebebiyle yetenekli futbolcunun artık yoğun tempoyu kaldıramadığı ve bu durumun sürekli sakatlık yaşamaya devam etmesine yol açtığı bilgisine ulaşıldı.