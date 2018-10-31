PSG rekor peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    rekor peşinde

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> rekor peşinde
    Ligi'nde 11'de 11 yapan , ligi 1960-61 sezonundaki performansıyla Tottenham'ın elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti.
    1. 31.10.2018
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