Milliler hükmen galip – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Milliler hükmen galip

    Milliler hükmen galip
    'da devam eden Ampute 'nda , rakibi Liberya sahaya çıkamayınca 3-0 hükmen galip ilan edildi. , gruptan çıkmayı garantiledi.
    1. 31.10.2018 00:42
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