Yılın bombası
Manchester United'ın 2016- 2017 sezonu öncesi 105 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Paul Pogba, Barça yolunda...
Manchester United'ın 2016- 2017 sezonu öncesi 105 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Paul Pogba, Barça yolunda... İtalyan Rai Sport, dün yaptığı haberde İngiltere'de mutsuz olan Fransız futbolcu için menajeri Mino Raiola'nın Barcelona ile görüştüğünü ve el sıkıştığını iddia etti.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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