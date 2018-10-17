Yılın bombası – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yılın bombası

    Yılın bombası

    Manchester United'ın 2016- 2017 sezonu öncesi 105 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , Barça yolunda...

    'ın 2016- 2017 sezonu öncesi 105 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , Barça yolunda... İtalyan Rai Sport, dün yaptığı haberde 'de mutsuz olan Fransız futbolcu için menajeri Mino Raiola'nın ile görüştüğünü ve el sıkıştığını iddia etti.

    1. 17.10.2018
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