Yılın bombası

Manchester United'ın 2016- 2017 sezonu öncesi 105 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Paul Pogba, Barça yolunda... İtalyan Rai Sport, dün yaptığı haberde İngiltere'de mutsuz olan Fransız futbolcu için menajeri Mino Raiola'nın Barcelona ile görüştüğünü ve el sıkıştığını iddia etti.