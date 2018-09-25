Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , - maçını yönetecek

    Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek

    , takımlarından - maçını yönetecek

    Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, onayı ile , ile takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yarın oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    1. 25.9.2018 15:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN