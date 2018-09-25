Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetecek
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yarın oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
- 25.9.2018 15:03
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Ne oldu size gençler?
Toplam 7
Yorum
Cevdet Yusuf bu haliyle ikinci lig de bile oynayamaz..
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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