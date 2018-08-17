Mesut Özil maskeleriyle metrelerce yürüdüler
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki festivalin açılış kortejinde “Hepimiz Mesut Özil’iz” maskeleriyle destek gördü.
AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Devrek Kaymakamvekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kortej öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Bu festivaldeki etkinliklerimizden bir tanesi de baston. Bütün protokolün eline baston var. Bu baston ile yürüyecekler. Her yöreye nasip olmayan bir ürünümüz var, baston. Bu baston da bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir miras. El sanatı. İlçemiz eski ve tarihi bir ilçe. Şairlerimiz var. Yazarlarımız var. Türkülerimiz var. Mesut Özil'imize sahip çıkıyoruz. Kendisine tüm dünya sahip çıkıyor. Biz de zaten sahip çıkmak zorundayız. Onunla ilgili olarak da yürüyüşte maskeler var ve 'Ben Mesut Özil'im' diye yazılarımız olacak" ifadelerine yer verdi.
Kortejde 'Mesut Özil' maskeleri takıp ellerine aldıkları 'Ben Mesut Özil'im' dövizleri ile yürüdüler. Festival çerçevesinde belediye tarafından hazırlatılan Mesut Özil maskeleri vatandaşlara dağıtıldı.
Yürüyüşün ardından festival, kent meydanındaki etkinliklerle devam etti.
- 17.8.2018 20:52
- Güncelleme: 17.8.2018 20:54
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Toplam 8
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ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Toplam 8
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dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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