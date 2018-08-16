Lask Linz-Beşiktaş maçı linki, Lask Linz-Beşiktaş maçı hangi kanalda, Lask Linz-Beşiktaş maçı izle
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HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Lask Linz - | CANLI

    Lask Linz - Beşiktaş | CANLI

    UEFA 3. ön eleme turunda , 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında temsilcisi LASK Linz'e konuk oluyor.

    UEFA 3. ön eleme turunda , 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında temsilcisi LASK Linz'e konuk oluyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    YAYIN KRİZİNİ TRT ÇÖZDÜ!
    16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmaya 1 saat kala, maçın yayın hakları alınmadığından Türkiye'de maçı yayınlayacak TV kanalı bulunmuyordu. Ancak karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala TRT devreye girerek yayın krizini çözdü ve Kartal'ın Avrupa sınavını canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

    LASK-LİNZ-BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN LİNKİ

    Siyah-beyazlı taraftarlar maçın yayın haklarının alınmamasına tepki gösterirken bir yandan da maçı izleyebilecekleri portalları aramaya koyulmuştu. Kritik maçı Avusturya temsilcisinin sosyal medya hesabı canlı olarak internet üzerinden yayınlayacağını duyurdu. İşte Lask Linz-Beşiktaş maçı linki.

    Livestream LASK vs Beşiktaş Istanbul from LASK on Vimeo.

    LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

    STAT: Linzer Stadı

    HAKEM: Nikola Dabanovic

    SAAT: 20:45

    LASK LINZ: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

    TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

    BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş




    BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

    Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel'in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor. Karşılaşmanın en az 2 farklı Linz lehine sonuçlanması halinde play-off'a kalan ekip Avusturya temsilcisi olacak. Linz'in 1-0 yenmesi halinde ise uzatma dakikaları ve skor değişmediği takdirde penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

    EN YAKIN RAKİP PARTİZAN

    Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, Play-Off turunda Nordsjaelland ()-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak. Sırp temsilcisi, Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı kapmıştı.

    1. 16.8.2018 19:30
    2. Güncelleme: 16.8.2018 20:37
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