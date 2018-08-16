UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz'e konuk oluyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

YAYIN KRİZİNİ TRT ÇÖZDÜ!

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmaya 1 saat kala, maçın yayın hakları alınmadığından Türkiye'de maçı yayınlayacak TV kanalı bulunmuyordu. Ancak karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala TRT devreye girerek yayın krizini çözdü ve Kartal'ın Avrupa sınavını canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

LASK-LİNZ-BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN LİNKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın yayın haklarının alınmamasına tepki gösterirken bir yandan da maçı izleyebilecekleri portalları aramaya koyulmuştu. Kritik maçı Avusturya temsilcisinin sosyal medya hesabı canlı olarak internet üzerinden yayınlayacağını duyurdu. İşte Lask Linz-Beşiktaş maçı linki.

Livestream LASK vs Beşiktaş Istanbul from LASK on Vimeo.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic

SAAT: 20:45

LASK LINZ: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş







BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel'in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor. Karşılaşmanın en az 2 farklı Linz lehine sonuçlanması halinde play-off'a kalan ekip Avusturya temsilcisi olacak. Linz'in 1-0 yenmesi halinde ise uzatma dakikaları ve skor değişmediği takdirde penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

EN YAKIN RAKİP PARTİZAN

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, Play-Off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak. Sırp temsilcisi, Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı kapmıştı.