CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Süper Kupa maçında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.
İki İspanyol takımını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid. TSİ. 22.00'da A Le Coq (Lilleküla) Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz.
İLK 11'LER
REAL MADRİD: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale, Carlos Casemiro, Marcos Asensio, Isco, Karim Benzema
ATLéTİCO MADRİD: Jan Oblak, Diego Godin, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Koke, Saul Niguez, Thomas Lemar, Rodri, Antoine Griezmann, Diego Costa
COURTOUIS VE MODRIC KADRODA
Teknik direktör Zinedine Zidane ve Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla yeni bir döneme giren Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui, maç kadrosunda yeni transfer Thibaut Courtois ve Hırvat yıldız Luka Modric'e yer verdi.
ATLETICO MADRID'DE TEK EKSİK
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yaz ayında Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 27 yaşındaki oyucun Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken beklenirken İspanyol ekibinde tek eksik Lucas Hernandez.
HER İKİ TAKIMIN TRANSFERLERİ
Real Madrid: Vinicius Juniro (Flamengo, 45 milyon Euro), Thibaut Courtois (Chelsea, 35 milyon Euro), Alvaro Odriozola (Real Sociedad, 30 milyon Euro), Andriy Lunin (Zorya Lugansk, 8.5 milyon Euro), Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt, 4 milyon Euro), Lucas Torro (Osasuna, 1.75 milyon Euro)
Atletico Madrid: Thomas Lemar (Monaco, 70 milyon Euro), Rodri (Villarreal, 20 milyon Euro), Nikola Kalinic (14.5 milyon Euro), Santiago Arias (PSV Eindhoven, 11 milyon Euro), Jonny Castro (Celta Vigo, 7 milyon Euro), Antonio Adan (Real Betis, 1 milyon Euro), Gelson Martins (bonservissiz)
- 15.8.2018 21:27
- Güncelleme: 15.8.2018 22:08
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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