David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , İspanya 'nı bıraktı

    David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

    ekiplerinden 'de forma giyen , İspanya 'nı bıraktı.

    Silva, sosyal medya hesabında yayımladığı taraftarlara yönelik açık mektubunda, "İspanya 'ndaki dönemime son verme kararını almak için haftalarca düşündüm ve değerlendirme yaptım. Bu hiç şüphesiz aldığım en zor kararlardan biri oldu." ifadesini kullandı.

    'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece Andres Iniesta ve Gerard Pique'den sonra 'nın ardından Takımı'nı bırakan üçüncü isim oldu.

    İlk kez 2006'da giydiği milli takım formasıyla 125 maça çıkan ve 35 gol atan , İspanyol futbolunun altın çağlarından birinde rol alarak bir kez Dünya Kupası, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.

    1. 13.8.2018 21:33
    2. Güncelleme: 13.8.2018 21:37
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