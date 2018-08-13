David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen David Silva, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı.
Silva, sosyal medya hesabında yayımladığı taraftarlara yönelik açık mektubunda, "İspanya Milli Takımı'ndaki dönemime son verme kararını almak için haftalarca düşündüm ve değerlendirme yaptım. Bu hiç şüphesiz aldığım en zor kararlardan biri oldu." ifadesini kullandı.
Manchester City'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece Andres Iniesta ve Gerard Pique'den sonra Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'nı bırakan üçüncü isim oldu.
İlk kez 2006'da giydiği milli takım formasıyla 125 maça çıkan ve 35 gol atan David Silva, İspanyol futbolunun altın çağlarından birinde rol alarak bir kez Dünya Kupası, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.
- 13.8.2018 21:33
- Güncelleme: 13.8.2018 21:37
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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