Çetiner 8 yıl sonra yuvaya döndü
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Çetiner 8 yıl sonra yuvaya döndü

    Çetiner 8 yıl sonra yuvaya döndü

    2008 yılında alt yapısında başlayan yetenekli ön libero , 8 yıl sonra Salihli Belediyespor'a geri döndü.

    Kadrosuna kattığı önemli oyuncularla Bölgesel Amatör Ligi'nin(BAL) en ciddi şampiyonluk adaylarından olan geçtiğimiz sezon 3. Ligde Tekirdağspor forması giyen 23 yaşındaki ön libero ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Başarılı oyuncu Rıza geçen sezon takımıyla 28 maçta sahaya çıkmıştı. 23 yaşındaki Rıza Çetiner 2008 Nisan ayında Salihli Belediyespor'da başladı. 2010-2011 sezonunda alt yapısına geçmesine rağmen devre arasında 'ya dönerek Akhisarspor alt yapısına katıldı. 2014 yılında takımıyla 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-2017 sezonunda amatöre dönerek 'de Manisa temsilcisi Kocaçeşmespor, 2017-2018 sezonunda ise 3. Ligde Tekirdağspor formalarını giydi.


    Yetenekli oyuncu Rıza Çetiner kariyerinde U21 Liginde 89 maçta 5 gol kaydetti, 2 maç, 3.Ligde 27 maç, Bölgesel Amatör Ligde 19 maça çıktı. Akhisarspor alt yapısında birçok maça çıktı.
    Salihli Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ve futbolcu Rıza Çetiner yer aldı.

    1. 31.7.2018 12:05
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