ABD’de İbrahimovic şov – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ABD’de İbrahimovic şov

    ABD’de İbrahimovic şov
    Son dönemde saha dışı olaylarıyla gündeme gelen İbrahimovic, bu kez sahada konuştu. İsveçli yıldız, Galaxy'nin Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta hat-trick yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, Galaxy ile çıktığı 17 maçta 15 gol attı.
    1. 31.7.2018 00:57
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