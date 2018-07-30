Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Bild’e verdiği röportajda Maas, “Özil’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği resim sonrası yaşananlar Almanya’nın itibarını zedeledi” dedi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil'in Londra'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Awlmanya'nın itibarını zedelediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları şöyle:
BİRLİKTE HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ
"Özil'in Alman Milli Takım'ını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Almanya'daki göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşananlar ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizdeki yabancılar kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız"
- 30.7.2018
-
Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
-
Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
-
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.