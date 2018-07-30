Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Dışişleri Bakanı'ndan yorumu

    Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu

    Bild’e verdiği röportajda Maas, “Özil’in, Başkan ile çektirdiği resim sonrası yaşananlar ’nın itibarını zedeledi” dedi

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu 'in 'da Başkan 'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Awlmanya'nın itibarını zedelediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları şöyle:

    BİRLİKTE HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ
    "Özil'in Alman Milli Takım'ını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Almanya'daki göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşananlar ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizdeki yabancılar kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız"

    1. 30.7.2018
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