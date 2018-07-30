Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Manavgat Belediyesi'nin organize ettiği TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı'nda sahada futbolcular galip gelmek için ter dökerken, maçların sunucusu Oktay Sarı, hem futbolcular hem de seyircilerden büyük ilgi gördü. Esprili yorumları ve hareketleriyle ilgi çeken Oktay Sarı, maçları oyuncularla birlikte yaşadı.



10 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olan Oktay Sarı, amatör tiyatroculuğun yanı sıra, Sakarya'da yerel bir televizyonda amatör olarak spor programları yapıyor. Asıl mesleği esnaflık olan Oktay Sarı, Sakarya'daki Yeni Cami yanında büfe işletiyor.



'OYUNCULAR KADAR HEYECANLANIYORUM'



Oktay Sarı, ilk yılı amatör olmak üzere 11 yıldır plaj futbolunda sunuculuk yaptığını söyledi. Plaj futbolunun 2006 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'nin bütün kıyılarında oynandığını belirten Oktay Sarı, "Ben de bu oyuna 11 yıl önce dahil oldum. 11 yıldır bütün etaplara gidiyorum. Benim söylediklerimi oyuncuların duyuyor olması çok daha heyecan verici. Oyuncuları oyunda tutuyor olmak, oyuncularla gol atıyor olmak, kaleciyle gol yiyor olmak, savunmayla tekme yiyor olmak, ayrıca çok keyif veren bir oyun. Maçlarda oyuncular kadar heyecanlanıyorum" dedi.



'PLAJ FUTBOLUNUN SUSMAYAN ADAMIYIM'



Kendisi için taraftarın 'Plaj futbolunun susmayan adamı' tanımlamasını doğru bulduğunu ve maçlarda sürekli konuştuğunu kaydeden Oktay Sarı, "Doğru, ben plaj futbolunun susmayan adamıyım ama hoşuma giden şeyse Manavgat'tan Karasu'ya, oradan Cebeci'ye, Hatay'a, İzmir'e her yere gidiyorum. Yaz boyu sürekli bütün kıyılarda dolaşıyorum. Otelden buraya her gün yürümeye karar verdim. Bir gün yürüyemedim. Beni yolda görenler otomobillerine alıp buraya getirdi. Bundan daha büyük mutluluk yok, bunu parayla satın alma şansınız yok" diye konuştu.



'TARAF TUTMAMAYA ÇALIŞIYORUM'



Taraftarın ve oyuncuların kendisine olumsuz bir tavır sergilemediğini vurgulayan Oktay Sarı, şöyle dedi:

"İnsanların beni sevdiklerini biliyorum. Çünkü ben gerçekten adil olmaya çalışıyorum. Taraf tutmamaya çalışıyorum. Eşit mesafede sevinmeye sevindirmeye çalışıyorum. Hikayenin özü bu. Ben taraf tutmuş olsaydım, bugün burada olmazdım. 10 yıldır buradaysam dengeleri iyi tuttuğum için buradayım."