Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"

Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı. Gösteride Alman basının, özellikle de Bild gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mesut Özil'e karşı kışkırtıcı haberleri protesto edildi.