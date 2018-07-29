29 Temmuz 2018 Pazar, 20:37:51
Güncelleme: 20:38:02
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Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"
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Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek vermek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de "Ben Özil'im" gösterisi yapıldı.
Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"
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Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"
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Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı. Gösteride Alman basının, özellikle de Bild gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mesut Özil'e karşı kışkırtıcı haberleri protesto edildi.
Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"
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Göstericiye katılanlardan bazıları "Ben Özil'im" yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil'in fotoğrafı ve "Ben Özil'im" yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.
Almanya Mesut Özil için ayakta! "Ben Özil’im"
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Gösteriyi düzenleyen Derneğin Başkanı Türk aktivist Bigili Ürtmen, yaptığı konuşmada, Almanya'daki Müslümanların ve Türklerin "ülkedeki genel görüşe uymayan" siyasi düşünceye sahip olduklarında ikinci ve üçüncü sınıf insan olarak görüldüğünü belirtti.