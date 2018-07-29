Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Talisca gollerine devam ediyor.

Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2.maçında 5 gole ulaşmış oldu.

Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer gollerBarcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.