Talisca atmaya devam ediyor!
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Talisca gollerine devam ediyor.
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Talisca gollerine devam ediyor.
Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2.maçında 5 gole ulaşmış oldu.
Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer gollerBarcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.
- 29.7.2018 16:43
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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