Talisca atmaya devam ediyor!
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    atmaya devam ediyor!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> atmaya devam ediyor!

    'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya olan gollerine devam ediyor.

    'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya olan gollerine devam ediyor.

    Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden , 2.maçında 5 gole ulaşmış oldu.

    temsilcine galibiyeti getiren diğer gollerBarcelona'dan edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.

    1. 29.7.2018 16:43
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